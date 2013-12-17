CNH动态：离岸人民币即期连续第二天上涨，但区间狭窄

路透香港12月17日 - 香港人民币即期汇价 周二连续第二天上涨，但在美联储会议结果前及客盘缺乏下，波幅狭窄，市况淡定。

交易员指出，今日中间价未能给予盘势提供指引，盘间除了客盘外，未见太大的交投意愿，离岸汇价短期将呈区间温和走升。

“（美元／人民币）中间价只动了10几点(子)，CNH也差不多是这样，没有太大动作。”一外资行交易员说。

交易员表示，在美联储（FED）会议结果公布前，人民币汇价料不至于有太大交易量。市场关注的是未来中国经济政策走向，以及汇率政策放开的时点，而这些都支撑汇价看升。

本地时间下午5:30，离岸人民币 报6.0699，为上周三以来最高，上日尾盘在6.0717。在岸人民币收在6.0710，离岸与在岸价差为11点子，上日为负2点子。

同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1290/1320，上日约在6.1240。

境内人民币兑美元即期 微升0.01%，交易人士认为，目前离岸CNH价格接近在岸价格，即期结购汇相对均衡，疑似干预力度也较前期减小，年底前升值空间已经较为有限。

中国人民银行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元有所回落，但仍处于相对高位。

而上日外管局数据显示，11月银行代额结售汇顺差和远期结售汇均位于年内较高水平，意味着资金流入仍然较大，人民币汇率持续面临升值压力。

美联储将于周二及周三举行2013年最后一次政策会议，并在亚洲时间周四凌晨宣布会议结果。（完）

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