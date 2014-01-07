重发-CNH动态：即期汇价破6.04创新高，推动点心债买兴

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路透香港1月7日 - 香港人民币即期汇价< 势如破竹，周二午后在客户美元卖盘推动下，强势突破6.04关卡，创下6.0370的历史新高，兑境内人民币的价差也扩大至百点以上。

人民币2014年开年展现强劲气势，也支撑了点心债行情，本周陆续有方正集团、农业发展银行展开路演，中国进出口银行并将在下周五招标，市场预料需求不弱。

“其他亚币在跌，人民币不断创新高，客户当然是要卖美元买ＣＮＨ。”一外资银行人士说。

市场人士指出，去年第四季以来人民币单边升值的势头愈来愈强劲，使得如TRF(target redemption forward)大受欢迎，特别是今年一开年境内央行似乎也松手，令TRF投资者可将获利提早落袋，愈发吸引新资金投入，CNH汇价跟着创新高。

本地时间下午5:36时，离岸人民币 报6.0383，上日尾盘在6.0446，盘中创纪录高点至6.0370；境内人民币 收升0.02%至6.0512，升幅与中间价 0.03%差不多。

离岸与在岸价差为129点子，上日为69，去年底时在岸人民币仍高过离岸，价差为约-33点子。

交易员表示，离岸客户美元意欲强烈，离岸汇价已经脱离其他亚洲货币以及境内人民币表现，离岸与在岸价差预料还会再扩大。

人民币汇率在马年呈大幅飙升走势并不现实，但延续多年的单边升值要想“马上掉头”的机率也不大，人民币汇率有望正式跨入“5”时代。

尽管美国数据令人失望，美元仍普遍上涨，令新兴市场货币多数下跌，仅人民币、泰铢及马币上涨，印尼卢比 领跌，菲律宾披索 触及逾三年以来最低。

人民币强势也支撑了点心债，市场人士指出，虽然今年中国经济面临结构调整，令利率有上升风险，部份行业亦可能出现信用风险，但汇价收益加持下，预料信用较佳以及短久期的债券仍受欢迎。

中国最大地产商--万科集团去年底发行的三年期点心债收益率 报3.925/3.875%，票面利率为4.05%，该期券两周来跌约10基点。

中信证券报告指出，万科作为中国房地产行业龙头企业，在资产规模及销售领先同行业，亦朝香港及美国等国际市场发展，令其较内地其他房企更能抵御中国房地产市场调控的风险。（完）

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