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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 16:54 BJT

欧洲汇市：瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行降息25个基点

路透伦敦12月17日 - 周二瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行一如预期将回购利率下调25个基点，并降低对利率的预测。

欧元兑瑞典克朗 从利率决议公布前的9.0223升至9.0791，逼近12月13日所创的四年高位9.0985。

交易商称，尽管市场多数已经消化了利率下调的预期，但是有少数人此前预计央行会维持利率不变，所以在决议公布后卖出瑞典克朗。(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)
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