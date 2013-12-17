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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 16:50 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期微幅收升，年内升值空间料已有限

* 人民币即期微幅收升
    * 交易人士预期年内升值空间料已有限
    * 关注美联储议息会议

 (更新收盘报价)
    路透北京12月17日 - 人民币兑美元即期 周二即期微幅收升。交易人士认为
，目前离岸CNH价格接近在岸价格，即期结购汇相对均衡，疑似干预力度也较前期减小，年
底前升值空间已经较为有限。
    
    他们表示，美国议息会议举行后，如果美元指数大幅上涨，也将进一步减轻人民币升值
压力。本周稍晚美联储将出炉关键的政策决议。
    
    一国有大行交易员认为，今年即期已经基本升值到位，“升值指标应该已经完成了吧。
”
    
    不过，考虑到11月银行结售汇等数据仍指向资本流入压力较大，加之目前在6.07元处仍
时有疑为干预的大行购汇出现，说明升值压力还没有释放完毕。
    
    上海一股份行交易员称，近些天结购汇感觉相对均衡一些，但价格能稳定在6.07，说明
干预虽然仍然存在，否则感觉可能还有100-200个点子的升值空间。
        
    中国外管局最新统计数据显示，11月银行代额结售汇顺差和远期结售汇均位于年内较高
水平，意味着资金流入仍然较大，人民币汇率持续面临升值压力。 
            
    全球汇市方面，欧元兑主要货币周二守在数年高点附近，此前欧元区公布了意外强劲的
制造业数据，同时美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于何时缩减刺激措施的不确定性，打
压了美元。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                    今日         上日      升贬
            即期成交价格               6.0710        6.0715    0.01%
                  中间价               6.1108        6.1124    0.03%
            成交额                    138亿美元                   
                                                                  
          日内相对于中间价最大波幅  0.66% (上限±1    日高      日低
                                          %)                  
                日内波动幅度(pips)        16         6.0703    6.0719
            2013年来即期升贬值幅度      2.62%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF       590                      
                               XS>                            
                                                                  
 离岸人民币市场,北京时间16:38            今日         上日        
             1年期NDF                 6.1279/22      6.1240       
                     CNH即期          6.0686/03      6.0695       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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