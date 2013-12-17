中国债市：利率互换小幅走升，因资金收紧回购利率小涨

路透上海12月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二小幅走高，主要因资金面略显紧势。市场人士表示，受银行间流动性显现收紧迹象影响，回购基准的IRS领涨，且央行公开市场逆回购今日继续缺席，令机构心态愈发谨慎，回购利率走升预期不减。

“IRS上来了点，repo的有4-7bp，主要是资金面紧，今天又没有逆回购引起的。”上海一银行交易员称，其中主要是外资行在pay（收浮动付固定）。

中国银行间市场周二主要质押式回购利率 小升。市场人士表示，资金呈进一步紧张迹象，央行公开市场继续暂停逆回购操作，推升谨慎预期，且月中还面临财税上缴压力，导致场内融出资金机构寥寥。

虽然本周起资金面转现紧张态势，但央行公开市场周二七天期逆回购继续暂停。市场人士表示，近日资金供给显紧俏，但整体仍相对较为平衡，伴随年底亦为财政存款集中投放时期，在监管层流动性维持紧平衡的基调下，逆回购继续缺席彰显央行谨慎态度不改。

“Shibor基准的IRS上的少点”，上海另一银行交易员称，Repo基准IRS仍视资金面情况而定，虽然今日七天逆回购缺席，但是周四14天期逆回购操作的可能性还不能完全排除，毕竟该期限资金跨过月底，“不过也难说，看央行态度呗。”

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.8125/4.9125 4.7721/4.8650 4.8463/4.9350 4.9200/5.0200 4.9134/5.1884

上日 4.8000/4.9000 4.7425/4.8300 4.8121/4.9025 4.9000/5.0000 4.8675/5.1550

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0125/+0.0125 +0.0296/+0.0350 +0.0342/+0.0325 +0.0200/+0.0200 +0.0459/+0.0334

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。