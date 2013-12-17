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市场报道 | 2013年 12月 17日 星期二 16:44 BJT

《汇市简讯》英镑/美元关注30日移动均线切入位

0826GMT

* 英镑/美元有跌至30日移动均值1.6226的空间

* 今日若收在30日移动均值下方，将加速跌势

* 1.6233水准亦脆弱，此处是1.5854-1.6468一波涨势的38.2%回档位

* 10日移动均值1.6358令现汇承压

* 1.6358之前涨势料消退 (完)

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