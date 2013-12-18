中国公开市场：今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求--业内人士

路透上海12月18日 - 业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。

周二公开市场七天期逆回购连续第二周暂停。市场人士表示，近日资金供给显紧俏，但整体仍相对较为平衡，伴随年底亦为财政存款集中投放时期，在监管层流动性维持紧平衡的基调下，逆回购继续缺席彰显央行谨慎态度不改。

而本周公开市场则既无逆回购到期，亦无央票到期。

10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场近期主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

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