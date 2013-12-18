中国公开市场：今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求--业内人士

标题新闻：美元普跌，交易商指因CNBC报道特朗普政府在研究“惩罚汇率操控国”的新办法
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路透上海12月18日 - 业内人士周三透露，中国人民银行一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。
周二公开市场七天期逆回购连续第二周暂停。市场人士表示，近日资金供给显紧俏，但整体仍相对较为平衡，伴随年底亦为财政存款集中投放时期，在监管层流动性维持紧平衡的基调下，逆回购继续缺席彰显央行谨慎态度不改。
而本周公开市场则既无逆回购到期，亦无央票到期。
10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场近期主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)
**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN
**公开市场回购及央票未到期表格 CN/MMTCN-CFACT (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透3月30日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 267.9 44 267.1 3 * 5月 261.8 52 262.6 8 * 6月 254.3 152 253.2 342 * 7月 248.6 564 249.5 374 * 8月 244.5 1856 245.0 350 * 9月 241.5 3808 241.8 722 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选