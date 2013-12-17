英国警方未发现需重新调查戴安娜车祸案的证据--报导

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透12月12日 - 天空新闻台（Sky News）周一晚间援引警官Mark Rowley的信报导称，英国警方没有发现需要重新调查1997年戴安娜王妃及其朋友多迪·法耶兹在巴黎发生车祸的可靠证据。戴安娜王妃在这场车祸中丧生。
伦敦警察厅曾在8月时表示，正在评估有关戴安娜王妃、多迪及其司机死亡的新信息。当时的媒体报导指出，伦敦警察厅曾收到指控，其中指出这些人的死亡是一名英国军人造成的。
“没有可信或相关证据支持这样的说法有任何事实根据，”报导援引Rowley信中的话称。
Rowley还表示，英国警察厅不会重新开展凶杀调查或将问题再度交给法医。（浏览该报导请点选 link.reuters.com/pub55v）
英国王室发言人称无可奉告。
伦敦警察厅将于周二对该问题发布正式声明。（完）
编译：李富强 发稿：程芳程
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。