《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透香港12月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价：（ 本地时间16:16时,1港元=0.78301人民币 ） 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为-5.5%,低于上交易日收盘的-4.39%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比 ) 价 工商银行 3.67 5.25 0.89 建设银行 4.23 5.94 0.91 中国银行 2.70 3.57 0.97 农业银行 2.53 3.91 0.83 招商银行 10.79 16.44 0.84 中信银行 3.95 4.25 1.19 交通银行 4.08 5.50 0.95 民生银行 8.11 8.63 1.20 中国人寿 15.13 24.70 0.78 中国平安 41.81 72.65 0.73 中国太保 18.00 30.90 0.74 中信证券 12.59 20.75 0.77 新华人寿 23.04 27.60 1.07 海通证券 11.34 13.64 1.06 华能国际 5.28 7.02 0.96 大唐发电 4.36 3.49 1.60 华电国际 3.13 3.25 1.23 中煤能源 5.01 4.56 1.40 中国神华 16.13 24.50 0.84 中国石油 7.76 8.60 1.15 兖州煤业 9.49 7.38 1.64 中国石化 4.67 6.45 0.92 上海石化 3.48 2.28 1.95 中海油服 22.78 23.15 1.26 仪征化纤 3.23 1.64 2.52 中国铝业 3.65 2.70 1.73 江西铜业 14.68 14.04 1.34 洛阳钼业 6.51 3.55 2.34 紫金矿业 2.33 1.77 1.68 马钢股份 1.74 2.14 1.04 鞍钢股份 3.19 5.62 0.72 重庆钢铁 2.50 1.22 2.62 海螺水泥 17.45 30.10 0.74 洛阳玻璃 5.19 1.39 4.77 北人股份 8.30 3.20 3.31 中联重科 5.56 7.29 0.97 金隅股份 7.01 6.51 1.38 中国国航 3.99 5.66 0.90 东方航空 2.80 2.91 1.23 南方航空 2.78 3.11 1.14 中国远洋 3.37 3.77 1.14 中海集运 2.50 2.05 1.56 中集集团 14.03 14.44 1.24 中海发展 4.73 5.91 1.02 宁沪高速 5.54 9.33 0.76 深高速 3.70 3.54 1.33 成渝高速 2.91 2.32 1.60 皖通高速 4.01 4.24 1.21 广深铁路 2.86 3.64 1.00 中国南车 5.02 6.34 1.01 中国交建 4.20 6.40 0.84 中国铁建 4.97 8.07 0.79 中国中铁 2.79 4.14 0.86 长城汽车 42.11 42.95 1.25 比亚迪 37.30 37.75 1.26 广汽集团 8.67 9.14 1.21 青岛啤酒 44.85 65.05 0.88 广州药业 28.01 27.80 1.29 新华制药 4.93 2.32 2.71 海信科龙 11.36 11.26 1.29 南京熊猫 7.64 3.72 2.62 晨鸣纸业 4.78 3.46 1.76 上海医药 14.25 18.86 0.96 中兴通讯 14.40 15.78 1.17 东方电气 12.21 12.76 1.22 潍柴动力 19.48 33.15 0.75 东北电气 2.35 0.88 3.41 广船国际 15.75 15.18 1.33 经纬纺机 9.76 6.07 2.05 昆明机床 4.58 2.15 2.72 一拖股份 9.84 6.41 1.96 北辰实业 2.84 1.73 2.10 创业环保 8.33 3.92 2.71 中国中冶 1.80 1.44 1.60 金风科技 8.29 7.66 1.38 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当