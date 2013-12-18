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货币新闻 | 2013年 12月 18日 星期三 16:18 BJT

香港股市：收涨并创两周内最佳单日表现，等待美联储政策决议

路透12月18日 - 香港股市周三创两周内最佳单日表现，金融股及地产股领军上涨。

恒生指数 收高0.3%至23,143.82点。恒生国企指数 上涨0.6%。两大股指均创下12月2日以后最大单日百分比涨幅。

美联储会后声明预计将在周四亚洲开盘之前出炉。市场正观察美联储会否开始缩减其每月850亿美元的购债计划。(完)

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