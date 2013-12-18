《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月18日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透香港12月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价：（本地时间16:00时,1港元=0.7 8308人民币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 万科 8.26 12.29 0.86 深物业 7.98 6.56 1.55 南玻 8.42 6.29 1.71 深康佳 3.92 2.73 1.83 ST中华 4.19 1.56 3.43 ST中冠 8.74 4.29 2.60 深深宝 7.79 6.02 1.65 深华发 6.96 3.69 2.41 深赤湾 15.66 14.40 1.39 招商地产 21.05 20.58 1.31 特力 9.17 5.80 2.02 飞亚达 8.01 6.74 1.52 一致药业 40.50 33.43 1.55 深深房 4.08 2.95 1.77 ST盛润 6.68 5.55 1.54 深南电 4.04 2.65 1.95 深纺织 8.09 5.91 1.75 方大集团 5.75 3.00 2.45 深国商 21.60 12.54 2.20 深赛格 5.05 2.96 2.18 宝石 17.20 9.92 2.21 小天鹅 9.49 9.24 1.31 粤高速 2.96 2.56 1.48 晨鸣纸业 4.80 3.88 1.58 ST珠江 3.55 2.52 1.80 丽珠 38.88 37.43 1.33 美菱电器 4.66 4.51 1.32 大冷股份 9.95 6.90 1.84 粤电力 4.89 4.67 1.34 佛山照明 6.40 5.46 1.50 江铃汽车 24.99 28.49 1.12 沙隆达 10.76 7.33 1.87 苏常柴 6.07 4.60 1.69 威孚高科 30.28 27.20 1.42 古井贡酒 21.22 17.46 1.55 ST东海 4.78 3.92 1.56 长安汽车 11.80 14.94 1.01 京东方 2.10 1.86 1.44 鲁泰 10.06 10.45 1.23 本钢板材 3.03 2.52 1.54 张裕 28.04 26.48 1.35 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当