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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 17:11 BJT

重发-表格：LME金属库存最新变化--12月17日

(重发以跟上红条)
    路透伦敦12月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           386,550         -2,625
    锡            10,315           持平
    铅           220,150         -1,025
    锌           909,400         -4,525
    铝         5,415,050        +22,700
    镍           255,552           +198
    铝合金        56,840            -20
    NASAAC        86,040           -140
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据         库存分布            品种      库存数据            库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅        MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡        MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金    MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA     MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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