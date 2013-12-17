欧元债市：欧元区公债持稳，市场谨慎等待美联储政策会议

“投资者有点像受了惊吓的兔子...我们并不预计美联储目前会缩减刺激政策，仍坚持3月开始行动的预期，”DZ bank策略师Christian Lenk称。

德债期货 日内几乎持平，报140.12，10年期公债收益率(殖利率) 持平于1.84%。10年期公债收益率过去一个月交投于窄幅区间1.66%-1.89%内，因美联储前景存在不确定性，且临近圣诞假期成交量减弱。其他欧元区债券亦持稳。

在美联储会议召开前，交易商也在关注稍晚将出炉的12月德国ZEW经济景气判断指数，料该指数在11月触及四年高位之后将进一步改善。(完)

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