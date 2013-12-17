欧元债市：欧元区公债持稳，市场谨慎等待美联储政策会议

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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“投资者有点像受了惊吓的兔子...我们并不预计美联储目前会缩减刺激政策，仍坚持3月开始行动的预期，”DZ bank策略师Christian Lenk称。
德债期货 日内几乎持平，报140.12，10年期公债收益率(殖利率) 持平于1.84%。10年期公债收益率过去一个月交投于窄幅区间1.66%-1.89%内，因美联储前景存在不确定性，且临近圣诞假期成交量减弱。其他欧元区债券亦持稳。
在美联储会议召开前，交易商也在关注稍晚将出炉的12月德国ZEW经济景气判断指数，料该指数在11月触及四年高位之后将进一步改善。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 田建华)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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