更新版 1-中国金融：11月外汇占款增加3,979亿元人民币，12月料回落至两三千亿元

* 11月全部金融机构新增外汇占款3,979亿元人民币

* 1-11月累计外汇占款为2.5万亿元

* 预计12月外汇占款将回落至两三千亿元--分析师

* 减少汇市干预让位与保持汇率稳定 (新增更多细节和背景)

路透北京12月17日 - 尽管连续两个月外汇占款居于高位，但中资商业银行提前打响的年末存款保卫战导致流动性紧张状况难以缓解。中国人民银行周二公布的数据显示，11月全部金融机构新增外汇占款3,979亿元人民币，较上月的4,416亿元有所回落，但仍处于相对高位。

分析师并预计，12月外汇占款将回落至两三千亿元。目前1-11月累计外汇占款为2.5万亿元。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，11月末金融机构外汇占款余额为283,575.03亿元；财政性存款余额为44,738.32亿元，较上月减少435亿。上述两项数据表明，11月份市场因此增加的流动性为4,414亿元。

“现阶段央行减少汇市干预不大可能，还是会保持汇率的基本稳定。至少要在中央明确GDP、出口等宏观数据的目标之后再决定管理汇率的方式。（中央的）态度决定（央行的）方式。”金融专家赵庆明表示。

中国人民银行行长周小川，在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出称，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间，加快实现人民币资本项目可兑换。

赵庆明并表示，12月外汇占款预计2,000-3,000亿元，年内人民币升值步伐料放缓，控制在全年3%以内的升值幅度，短期时点波动上还要看美元走势。

人民币兑美元即期汇率 11月维持在6.09元做窄幅波动，市场反映有疑似央行干预的大行购汇固守该关键点位。12月以来即期重启闪电升值后，至今在6.07元关口前已横盘一周，和之前市场一直认定升值预期不同，目前市场对于短期走势出现一定分歧。

央行此前公布的10月中国央行口径外汇占款令人侧目--较上月增量扩大近七成，至4,495亿元，且创下2008年1月以来的单月新高。如此规模的外汇占款，也为央行实际上干预了人民币汇率提供了数字的佐证。

宏源证券研究所宏观分析师陈光磊称，外汇占款处于高位有套利因素在起作用，可以印证的就是进出口贸易增长也比较多，同时离岸和在岸人民币价差也导致无风险套汇，美元流入国内，从而导致外汇占款增加。

“人民币短期存在对外升值对内贬值的状况还会持续，且随着最近一波快速升值，离岸和在岸人民币价差缩小并基本重叠等因素影响，12月份的外汇占款规模料比11月缩小。”陈光磊称。

目前来看，外汇占款仍是基础货币投放主要来源。只是利率市场化大环境下，银行间市场流动性紧张已非一日之寒，而且央行11月略为偏紧的公开市场操作也体现出其在尽力对冲资本流动的影响。

自10月起，央行公开市场除到期续做三年央票外，逆回购操作方面，七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

财政存款方面，今年的财政存款投放规模远低于往年，11月仅为435亿。而1-11月财政存款累计增加2.05万亿元，去年全年累计则为减少1,974亿元。要达到去年的水平，最后一个月的财政投放规模要超2万亿元。

以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 外汇占款(亿元) 3,979 4,416 1,264 273 -245 -412 669 2,944 2,363 2,954 6,837 财政性存款(亿元) -435 6,284 -2,924 1,398 6,546 -1,218 4,633 5,224 -2,670 243 3,299

2012年12月 11月 外汇占款(亿元) 1,346 -736 财政性存款(亿元) -11,927 -1,149

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

欲了解详情，可点选中国人民银行网站 www.pbc.gov.cn/ (发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)