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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 17:29 BJT

希腊经济：央行预计今年经济萎缩4.0%，明年复苏

央行表示，对立的政治环境给经济复苏前景构成风险，并敦促各方就退出危机的国家政策寻求共识。

“经济逐步企稳的迹象增强，有理由预期明年将结束衰退且经济将开始复苏，”希腊央行在中期货币政策报告中称。(完) (编译 艾茂林/王翔琼；审校 张涛)
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