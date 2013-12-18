台湾经济指标预测--12月18日至2014年2月20日

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *12月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/20 1600 外销订单 11月 -1.9%* +3.2% *12月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/23 0830 季调失业率 11月 -- 4.17% 12/24 1600 工业生产 11月 -- +0.78% 12/25 1610 M2年增率 11月 -- +5.99% 12/26 1700 重贴现率 第四季 -- 1.875% *1月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/6 1610 外汇存底 12月底 -- 4,155.59亿美元 1/6 0830 消费者物价 12月 -- +0.67% 指数(CPI) 1/7 1600 出口 12月 -- 0.0% *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第四季 -- +1.66% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当