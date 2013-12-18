台湾已公布经济指标--2013/12/18

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 10月 +0.78% +0.60% r 12/24 -- 季调失业率 10月 4.17% 4.18% 12/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.67% 0.64% 1/6 -- 外汇存底(亿美元) 11月底 4,155.59 4,156.01 1/6 -- 商品出口(y/y) 11月 0.0% -1.5% 1/7 -- 商品进口(y/y) 11月 -0.5% -2.8% 1/7 -- M2货币总计数(y/y) 10月 +5.99% +5.54% 12/25 -- 外销订单(y/y) 10月 +3.2% +2.0% 12/20 -1.9%* 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季统计 +1.66% +2.69% r -- -- 值 重贴现率(%) 9月26日 1.875% 1.875% 12/26 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当