中国房地产：前海推出一幅商业用地以招标方式出售，下月23日截标

路透香港12月17日 - 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局周二公布，将推出一幅前海的商业用地以公开招标形式出让，境内外企业均可参与，建成后主要用于引进国际金融机构，截标日期为1月23日。

这幅招标出让的土地为T201-0080宗地，位于前海深港现代服务业合作区一单元1街坊，紧邻滨海岸线，建成后主要用于引进国际金融机构。该用地面积51,416.09平方米，规划建筑面积47.7万平方米，其中办公面积30.331万平方米；商业面积5.8万平方米；商务公寓面积6万平方米；酒店面积5万平方米。

中标人应承诺项目竣工验收后第二年年底前，入驻企业合并纳入前海深港现代服务业合作区统计核算的年度纳税额（不含代扣代缴个人所得税）不低于10亿元人民币。此外，中标人为境内企业或单一中标人为境外企业的，须承诺自项目竣工验收之日起三年内，不得以任何形式对外转让或者质押所持的持有该宗地的项目公司股份。

如联合中标人的一方为境外企业的，联合中标人应在中标后在前海深港现代服务业合作区注册成立外商投资企业作为项目公司持有该宗地。主中标人应承诺在项目公司中所持股比例不得低于51%，且主中标人自项目竣工验收之日起三年内，得以任何形式对外转让或者质押所持的项目公司股份。

这次招标将采用综合评标法，满分100分。其中，技术标50分，商务标50分。

投标人须为具有国际金融中心地区办公、商业、酒店项目开发运营经验的企业。联合投标的，联合各方应当签订联合竞买协定，并明确其中一方为主投标人（中标的，为主中标人），主投标人须符合前款资格条件，且在本次出让宗地中的份额权益比例和未来全资子公司中的股权比例均不得低于51%。

通过投标主体格审查且已交纳投标保证金20亿元人民币的投标人，须于2014年1月23日9时40分起至当日10时止交回标书。