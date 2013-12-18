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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 17:17 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，票券业卖超3亿台币

路透台北12月18日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      8.50      7.50        +1.00
     票券业      0.00      3.00        -3.00
     证券业      5.00      3.00        +2.00
 
    10年公债102/10            交易资料如下：(单位：亿台币)
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      3.50      2.00        +1.50
     票券业      0.50      0.00        +0.50
     证券业      1.00      3.00        -2.00

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