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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 17:15 BJT

台湾债市：102/11期借券成交20.73亿台币，加权平均利率0.5895%

路透台北12月18日 - 台湾柜台买卖中心公布，周三等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  102/11    20.73    0.5900    0.5850        0.5895       130.0     127.0
  102/10    23.80    0.5900    0.5850        0.5898       352.5     353.5
                        
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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