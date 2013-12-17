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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 17:50 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元和欧元下降，此前英国公布通胀数据

路透伦敦12月17日 - 英镑兑美元周四下降，兑欧元跌向一个月低点，此前数据显示11月英国通胀年率创四年以来最低。

数据公布后，英镑兑美元 从约1.6315美元降至1.6297。

欧元兑英镑 从0.84405英镑升至0.84485，接近周一所及一个月高点0.8455。(完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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