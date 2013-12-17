《全球汇市》欧元因流动性缩紧而走强，关注ZEW景气指数和美联储决定

“先前在美元/日圆、欧元、英镑等部分货币所见的动能，目前似乎都消失了，这情况在一定程度上可能持续到年底，因流动性较稀且投资人了结部分获利，可能使走势受限，”东方汇理驻香港的全球外汇策略主管Mitul Kotecha称。

澳元兑美元 下跌0.2%报0.8934美元，再次跌向上周五触及的三个多月低点，此前澳洲央行公布12月3日政策会议记录。该央行表示，尽管澳元汇率在过去一个月中已经明显走软，但仍偏高。

澳洲政府还预计，截至2014年6月财年预算赤字将增大至470亿澳元(420亿美元)，因矿业投资放缓令税收减少，同时经济其它领域亦在艰难回升。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3765 1.3760 +0.04 +4.33 1.3194

美元/日圆 102.90 103.01 -0.11 +18.63 86.74

欧元/日圆 141.63 141.75 -0.08 +23.75 114.45

美元/瑞郎 0.8872 0.8873 -0.01 -3.09 0.9155

英镑/美元 1.6297 1.6296 +0.01 +0.28 1.6251

美元/加元 1.0575 1.0594 -0.18 +6.59 0.9921

澳元/美元 0.8938 0.8947 -0.10 -14.00 1.0393

新西兰元/美元 0.8267 0.8257 +0.12 -0.19 0.8283

欧元/瑞郎 1.2215 1.2210 +0.04 +1.16 1.2075

欧元/英镑 0.8442 0.8443 -0.01 +4.04 0.8114

欧元/瑞典克朗 9.0846 9.0518 +0.36 +5.91 8.5777

美元/挪威克朗 6.1499 6.1464 +0.06 +10.55 5.5630

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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