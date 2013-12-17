中国债市：现券弱势不改，谨慎预期升温机构多倾向于观望

路透北京12月17日 - 中国银行间债市现券弱势不改。市场人士表示，流动性进一步紧张，逆回购无视其继续暂停，谨慎预期升温，买兴有限，机构多倾向于观望，仅有高票息短融需求还不错。

“现券不好，收益率比昨天还在上，资金紧，央行也没放逆回购，”北京一国有银行交易员称，“国开行招得还行，不过大家买的兴趣也不高，二级需求弱，再说他们周四还发。”

她进一步指出，现券收益率或延续上探走势至下周中，之后随着财政资金的投放，机构备付资金的增多终将和缓机构情绪，有望带来一波修正行情。当前，其倾向于观望等待。

银行间市场周二质押式回购利率 多上涨。市场人士表示，资金呈进一步紧张迹象，央行公开市场继续暂停逆回购操作，推升谨慎预期，且月中还面临财税上缴压力，导致场内融出资金机构寥寥。

虽然本周起资金面转现紧张态势，但中国央行公开市场周二七天期逆回购继续暂停。市场人士表示，近日资金供给显紧俏，但整体仍相对较为平衡，伴随年底亦为财政存款集中投放时期，在监管层流动性维持紧平衡的基调下，逆回购继续缺席彰显央行谨慎态度不改。

国开行 周二增发的五期固息债(市场戏称“福娃债”)，中标收益率多接近预期。不过本周起转紧的资金面，仍压制短端，一年和三年期品种收益率再创年内高点；而以10年为代表的长端，因绝对收益吸引，需求相对略好。

成交较为活跃的七年期国债130020券 最新报在4.60%/4.50%，上日尾盘为4.5900%/4.5250%。

五年期国债期货合约1409 收报92.448元，涨0.556元，或0.61%。周一上市首日零成交，今日成交17手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.5984 4.7754

上日 3.5105 4.4470

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2522/4.1978

国债参考率报价 4.0756/4.0122

金融债参考率报价 5.1788/5.1188(完)

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