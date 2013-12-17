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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 17:42 BJT

欧洲政经：德国国会表决选出梅克尔第三度出任总理

路透柏林12月17日 - 德国下议院周二投票表决，梅尔克第三度出任总理，新的“大联合”政府稍晚将宣誓就任，正式执政。

梅克尔所属的保守阵营在9月22日的大选获得20多年来最佳成绩，但仍不得不与对手社会民主党(SPD)进行漫长的联合组阁谈判。组阁协议上周甫获SPD党员通过。

国会下院的表决只是形式性质，因为执政联盟已握有压倒性的多数席位。表决结果为462票支持梅克尔出任总理，150票反对，9票弃权。

继阿登纳及科尔之后，梅克尔也成为另一位战后赢得三任任期的德国总理。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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