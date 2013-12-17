英国数据：11月通胀率再度放缓，CPI年增率2.1%创四年低位

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦12月17日 - 英国11月通胀率小跌至四年低位，使英国央行享有充份空间，让利率继续维持在纪录低位，尽管英国经济已加速复苏。
英国统计局(ONS)公布，11月消费者物价较上年同期上涨2.1%，为2009年11月以来最小按年增幅，因燃气及电价调涨的影响尚未显现。
路透调查的分析师原本预估按年增幅持平10月时的2.2%。
ONS指出，11月消费者物价指数(CPI)较上月上升0.1%。
ONS周二表示，11月通胀率放缓，部分是受到蔬果价格影响，以及今年较晚实施电费调涨所致。
一名ONS官员表示，去年调涨公用费率，影响了11月通胀率，但预料要到今年12月才会影响CPI。
ONS周二亦公布11月生产者产出物价按年上涨0.8%，低于分析师预估的上涨0.9%。
一些分析师预期未来几个月通胀压力将渐增，届时近期宣布的家用取暖费率调涨的影响将显现。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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