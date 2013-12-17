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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 18:19 BJT

欧洲汇市：德国ZEW数据优于预期，欧元应声上扬

路透伦敦12月17日 - 欧元兑美元周二走升，因稍早公布的德国ZEW经济景气判断指数远高于预期。

欧元/美元 升至1.3774美元，数据公布前为1.3764；ZEW指数为62，远高于市场预期的55及上月的54.6。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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