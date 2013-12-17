更新版 1-台湾货币市场：短率持稳区间低位，大型金融机构调降跨年拆款报价利率

* 短率持稳区间低位

* 整体市场资金仍显宽裕

* 一大型金融机构调降跨年拆款报价利率

* 银行参与者减少令免保短票得标利率蠢动 (新增最新报价及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北12月17日 - 台湾银行间短率周二持稳区间低位。货币市场人士认为，由于整体市场资金仍显宽裕，加以一大型金融机构调降跨年拆款报价利率，不仅对市场跨年资金供给有所挹注，亦令短率稳在既有区间低位。

银行间资金调拨人士指出，虽然多数银行考量年报风险适足率(BIS)计算而未开放跨年拆款资金，但随着大型金融机构将跨年拆款报价利率由0.46%降至0.44-0.45%，且有大型官股行库业已开放续做跨年拆款，让市场对年底资金紧缩、利率走升的预期略有降温。

“ 跨年拆款都好谈，目前暂没有跨年拆款资金限制。”一位大型金融机构资调人士说。

资调人士表示，昨天央行稍有增加冲销银行间隔夜拆款金额，令时至月中累计超额准备数仅为60亿台币，明显低于上旬同期的表现；不过银行间资金水位仍偏高，市场普遍预期年底资金调度不成问题，顶多年底短率受到资金紧缩效应影响而微幅走扬。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.387%。今日区间在0.295-0.400%，同上日；一周拆款利率在0.380-0.430%，亦与上日相同。

**免保短票利率稍有提高**

短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量依旧偏少，以到期续作为主，成交利率亦持稳在既有区间；只不过部分银行因顾及BIS计算，而不能承作跨年短票，尤其是承作免保短票对BIS影响较大，令近期免保短票标售利率略微走高。

“最近免保短票标售利率蠢蠢欲动，有往上趋势。” 一位票券商资调人士称。

有票券商提及，台电、中油都是免保短票的发行大户，略有受到银行减少参与竞标的影响，近期得标利率稍有走扬。举例来说，台电昨日标售20亿台币189天期短票，得标利率落在0.808-0.815%，今天台电再标售15亿台币170天期短票，得标利率已降到0.798-0.808%。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%，跨年天期的交投落在0.61-0.62%，其中20天期依旧成交在0.61%，30天期则成交在0.61-0.62%，跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主，以上成交价皆大致同于上日。

台湾央行今日共发行4,188.5亿台币存单，相较存单到期4,200亿台币，存单发行余额减11.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)7,184.50亿台币，余日落点分别为周三1,704.5亿、周四3,941亿及周五877亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为40亿台币，累计超额准备为100亿，加计前期1%的超额准备为903亿台币。

**RP利率大致持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持稳上日。今日投信传出少量赎回，但市场资金依旧充沛，除寿险询券度不减外，银行当前积极采负数操作，资金供给持续充裕，不过利率没有明显变化。

交易员指出，虽然市场传出本提存期银行端超额准备频频出现负数，担心年底的例行季节因素是否将由松转紧，而令操作趋向保守，利率调降也显得谨慎；但多数交易员仍认为银行端的操作对RP市场影响有限，投信、寿险、企业及民间客户等RP资金供应端来源不虞匮乏，不致令年底调度生变。

“银行的负数操作看起来只是为了消化短钱，提存期底回补没有问题，存量充裕。”一位证券商交易员称。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.56-0.57%，少量仍见成交0.58%，与上日大致相同；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，也与上日相同。

大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.54%；公司债RP利率年内主交投区在0.56-0.58%，亦与上日雷同。

本周公司债发行总额约270.5亿台币，包括周一台中银行 30亿台币，周二鸿海 60亿，周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿台币，周四联邦银行 30亿台币、玉山银行15亿台币，及周五新光钢 5亿台币。