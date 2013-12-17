更新版1-中港个股：中石油贪腐案发酵，又有两位中石油高层被当局调查

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路透香港/北京12月17日 - 中国对中石油系的贪腐调查继续发酵，两位了解情况的消息人士对路透表示，又有两位中石油集团的高管被中国官方问询。但这两位高管本身是调查对象还是仅为对中石油集团的进一步调查提供协助，目前尚不清楚。

消息人士称，中石油集团总会计师兼集团财务资产部总经理温青山，以及中石油 旗下石油贸易公司--中国石油国际事业有限公司总裁王立华，于上周被当局接触询问。

中国石油国际事业有限公司原油交易部门主管Zheng Jun，以及一位仅愿表达其姓陈的公司律师透过电话表示，路透关于王立华的报导“完全不正确”。

“你所报导的这类事情从未发生在王总裁身上。”，Zheng说，“她仍然照常处理每天的管理工作。”

Zheng拒绝让路透直接联系王立华。路透通过其他渠道也无法成功连系上她或温青山。

其中一位消息人士对路透说，“有几位公司高层被当局带走。其中一位级别很高，他是中石油集团总会计师兼集团财务资产部总经理温青山，另外还有...王立华。”

路透致电中石油集团媒体官员的电话未获回应。中国石油发言人Mao Zefeng则拒绝置评。不过中石油周二傍晚向香港证交所发布一份声明，称温青山由于个人原因，已经辞去监事一职。

而昆仑能源 向港交所提交的另一份声明表示，温青山以个人原因辞去董事长职务，由执行董事张博闻接任。声明中还表示，该公司已向港交所申请股票周三恢复交易。该公司股票在周二暂停交易。

在这波中石油高层的严重违纪案中，先是8月26日中石油集团副总经理王永春接受调查，接着27日中石油副总裁李华林等三名高层被中国有关部门调查并即时辞去上市公司所有职务。到9月1日，原中石油董事长兼当时为国资委主任的蒋洁敏落马。(完)