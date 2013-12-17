更新版 1-中国货币市场：主要回购利率多上涨，大额支付系统连日延迟关闭

(新增最新市况并更新收盘报价))

路透上海/北京12月17日 - 中国银行间市场周二质押式回购利率 多上涨，一月期以上涨幅更大。市场人士表示，资金呈进一步紧张迹象，央行公开市场继续暂停逆回购操作，推升谨慎预期，且月中还面临财税上缴压力，导致场内融出资金机构寥寥，大额支付系统连续第二天被迫延迟关闭。

“开盘价是还行，但实际资金从一大早就很紧，我们都是三点多才借齐，都是中小行压着备付出一点，散散地凑一凑才借好的，”华中地区一银行交易员下午称。

另有五位机构交易员证实，临近收盘，自身头寸敞口需求才得以满足的情况。其中两位并透露，大额支付系统又被迫延迟关闭。

北京一大型国有商业银行交易员上午则提到，从上周五下午开始到今日，资金紧张情势在逐步加深，周一补缴存款准备金，央行公开市场未做任何操作，加上月中的财税上缴压力，“我们自己也挺难的，基本下半年都是这样，只要有两家以上大行(资金)紧，市场就不会好过。”

无视流动性的局促，央行连续第二周在公开市场暂停了七天期逆回购操作；此前已连续两周净回笼，累计达840亿元人民币。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为5,550.42亿元，较上日的5,937.96亿元增加逾一成；其中隔夜品种成交5,456.50亿元，上日为4,891.89亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5984 3.5105 +8.79 5,456.50

七天 4.7754 4.4470 +32.84 781.70

14天 5.3217 4.4977 +82.40 127.08

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7500 4.6650 -191.50 2,401.04

七天 5.1600 5.0600 +10.00 306.73

14天 6.4050 5.4100 +99.50 33.45

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6400 3.6000 +4.00 --

七天 4.4800 4.3700 +11.00 --

14天 4.6000 4.3900 +21.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4700 3.4470 +2.30 --

七天 4.4590 4.3580 +10.10 --

三个月 5.3537 5.3310 +2.27 --