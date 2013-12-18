路透基点：世和国际筹办1.2亿美元五年期贷款--RLPC

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，世和国际开发股份有限公司正在筹办1.2亿美元五年期定期贷款。
国泰世华银行担任牵头行兼簿记行。
这笔融资案由Fortuna Development Corp的董事长和一名董事担保，并以Fortuna Development的20%股份抵押。
贷款利率将根据贷款余额与Fortuna Development股票价值的比例作出调整：如果该比例在2.5或以下，贷款利率为250个基点；比例在2.51-4，利率为300个基点；比例高于4，利率为350个基点。
银行受邀参与此案。承贷2,000万美元或以上者，有60个基点的前端费，享有牵头行兼簿记行头衔；承贷1,000-1,900万美元者，有40个基点的费用，享有副牵头行头衔；承贷500-900万美元者，有30个基点的费用。
贷款分四期每半年等额偿还，有42个月的宽限期。
所筹资金将用于浙江嘉兴南湖区的一个农村建设项目。
回覆日期截至12月30日。
世和国际在2010年9月签署了一笔6,600万美元五年期定期贷款，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点。(完) (编译 王翔琼；审校 龚芳)
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当