路透基点：世和国际筹办1.2亿美元五年期贷款--RLPC

路透香港12月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，世和国际开发股份有限公司正在筹办1.2亿美元五年期定期贷款。

国泰世华银行担任牵头行兼簿记行。

这笔融资案由Fortuna Development Corp的董事长和一名董事担保，并以Fortuna Development的20%股份抵押。

贷款利率将根据贷款余额与Fortuna Development股票价值的比例作出调整：如果该比例在2.5或以下，贷款利率为250个基点；比例在2.51-4，利率为300个基点；比例高于4，利率为350个基点。

银行受邀参与此案。承贷2,000万美元或以上者，有60个基点的前端费，享有牵头行兼簿记行头衔；承贷1,000-1,900万美元者，有40个基点的费用，享有副牵头行头衔；承贷500-900万美元者，有30个基点的费用。

贷款分四期每半年等额偿还，有42个月的宽限期。

所筹资金将用于浙江嘉兴南湖区的一个农村建设项目。

回覆日期截至12月30日。