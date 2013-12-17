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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 18:30 BJT

瑞典央行：总裁英韦斯称不大可能在2015年初之前再次降息

路透斯德哥尔摩12月17日 - 瑞典央行总裁英韦斯周二表示，不大可能在2015年初之前再次降息。(完) (编译 蔡美珍；审校)
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