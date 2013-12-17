《中国企业债发行日程表》--12月17日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 CN/DBTCN) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *天津住宅建设 7 7 12/18簿记建档 上限8.00% AA 12/19-12/20 兴业证券 发展集团公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== *海城金财土地 3 7 12/18簿记建档 上限8.56% AA 12/19-12/20 兴业证券 房屋投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/海城城建投资公司提供担保) ========================================================================================== *清远交通建设 10 7 12/18簿记建档 上限8.20% AA 12/19-12/23 中银国际 开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 常州滨湖 15 7 12/11簿记建档 8.04% AA 12/12-12/18 银河证券 建设发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================== 府谷国资 12 7 12/13簿记建档 8.69% AA 12/16-12/18 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 泰兴成兴国资 8 7 12/11簿记建档 8.30% AA 12/12-12/19 宏源证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 秦皇岛 7 7 12/16簿记建档 *8.00% AA 12/17-12/19 摩根士丹利华鑫证券 开发区国资 (第3-7年末每年偿还20%本金/秦皇岛城市发展投资控股集团提供担保) ========================================================================================== 镇江城投集团 12 7 12/17簿记建档 上限7.90% AA 12/18-12/19 银河证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================== 天津武清国资 6 7 12/16簿记建档 *8.00% AA+ 12/17-12/20 中信建投证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 渤海证券 ========================================================================================== 即墨城开投资 8 6 12/16簿记建档 8.10% AA 12/17-12/23 华泰联合证券 (第3-6年末每年偿还25%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================== 忻州资产经营 6 7 12/17簿记建档 上限8.50% AA 12/18-12/24 中德证券 管理中心 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 河池城投建设 11 7 12/17簿记建档 上限8.50% AA- 12/18-12/24 国信证券 发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权提供担保) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 张胜男)