国际油市：维多公司和嘉能可购入柴油，帮助支撑现货升水

路透新加坡12月17日 - 亚洲柴油现货升水周二依旧得到支撑，业界消息人士称，维多公司和嘉能可在新加坡买入总量60万桶的柴油。

不过目前尚不清楚船货的目的地。

消息人士补充道，两家企业可能会设法将船货运至伊拉克，因其均签订了明年向该国售出柴油的合约。不过该消息眼下也不能得到确认。

业界消息人士表示，越南的Saigon Petro和Petrolimex料很快从卖家购得1月柴油， 此时恰逢国内需求升温。

东西方柴油价差周二小幅走弱，由于法国接连出现精炼厂罢工，给供给带来威胁，欧洲柴油价格因此上涨。

不过欧洲整体柴油需求仍然较为清淡，这让交易商不愿进行套利交易，尽管冬季是柴油的用油高峰时节。

中东方面，业界消息人士表示，Bahrain Petroleum可能售出一艘航煤船货，船期为1月初，每桶价格较中东报价升水在1.50-1.90美元间。

维多从BP买入15万桶含硫量500ppm的柴油，船期为1月1-5日，每桶较12月18-24日的新加坡报价升水0.50美元。

中国石油天然气股份有限公司向嘉能可售出15万桶含硫量500ppm的柴油，每桶较1月新加坡报价平均值高出1.40美元。(完)

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