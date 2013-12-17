欧洲汇市：英镑下跌，稍早数据显示英国通胀率放缓

欧元兑英镑 自0.84405英镑上涨到0.8449英镑，接近周一创下的一个月高位0.8455英镑。德国ZEW经济景气判断指数好于预期，也支撑了欧元。

“通胀数据没有导致利率预期出现很大变化。”UKForex的Alex Edwards表示。

美联储将在周二启动为期两天的政策会议。大部分路透受访分析师预计联储将在明年3月缩减每月850亿美元的买债计划。

一些交易商表示，如果美联储本周开始收缩购债政策，英镑可能会跌破1.62美元。

“明天的就业市场报告有可能会带来一些正面消息。如果英镑升穿1.6360美元，将会形成看涨信号，若跌破1.6260美元水准，未来将对近期涨势进行更为剧烈的修正。”摩根士丹利在一份报告中称。(完)

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