版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 19:09 BJT

表格：英国12月总工业订单差值为正12，创十八年来最高

路透伦敦12月17日 - 英国工业联盟(CBI)周二公布，12月总工业订单差值为正12，为十八年以来最高。市场预估为正11。

月度趋势 12月 11月 10月 9月 8月 7月

总订单 +12 +11 -4 +9 0 -12

出口订单 +11 +1 -12 +6 -7 -20

制成品库存 +8 +7 +8 +5 +15 +15

产出预期 +16 +24 +9 +33 +25 +15

国内价格预期 +11 +5 -2 +3 0 +2

(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐