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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 19:20 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，受累于获利了结

指标3月棕榈油合约 小跌0.2%，报每吨2,574林吉特，日内曾触及2,602林吉特的高位。

总成交量为34,210口，略低于35,000口的均值。

由于市场担心第二波降雨将干扰到马来西亚部分地区的棕榈收割和运输工作，价格也因此受到支撑。

棕榈油价格今年迄今已上涨约6%，出口小幅恢复亦提供扶助。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王洋)
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