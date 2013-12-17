马来西亚期市：棕榈油期货收低，受累于获利了结

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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指标3月棕榈油合约 小跌0.2%，报每吨2,574林吉特，日内曾触及2,602林吉特的高位。
总成交量为34,210口，略低于35,000口的均值。
由于市场担心第二波降雨将干扰到马来西亚部分地区的棕榈收割和运输工作，价格也因此受到支撑。
棕榈油价格今年迄今已上涨约6%，出口小幅恢复亦提供扶助。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。