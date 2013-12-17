马来西亚期市：棕榈油期货收低，受累于获利了结

指标3月棕榈油合约 小跌0.2%，报每吨2,574林吉特，日内曾触及2,602林吉特的高位。

总成交量为34,210口，略低于35,000口的均值。

由于市场担心第二波降雨将干扰到马来西亚部分地区的棕榈收割和运输工作，价格也因此受到支撑。