东南亚股市：多数弹离三个月低位，关注美联储政策会议

路透12月17日 - 周二东南亚股市上涨, 多数股市从三个月低位反弹,受美国和欧元区传来的利好经济数据激励。今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开政策会议。

泰国股市 、印尼股市 和新加坡股市 从上日所及的9月第一周以来最低收盘反弹。

菲律宾股市 跳涨2%,创12月9日以来最高。地产公司Ayala Land Inc 上涨2.9%,Bank of the Philippine Islands 收高3.1%。