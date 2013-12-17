东南亚股市：多数弹离三个月低位，关注美联储政策会议

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透12月17日 - 周二东南亚股市上涨， 多数股市从三个月低位反弹，受美国和欧元区传来的利好经济数据激励。今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开政策会议。
泰国股市 、印尼股市 和新加坡股市 从上日所及的9月第一周以来最低收盘反弹。
菲律宾股市 跳涨2%，创12月9日以来最高。地产公司Ayala Land Inc 上涨2.9%，Bank of the Philippine Islands 收高3.1%。
印尼股市 收高1.4%，脱离上日所创的逾三个月低位，金融股领涨。
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。