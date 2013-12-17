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亚洲 | 2013年 12月 17日 星期二 19:16 BJT

东南亚股市：多数弹离三个月低位，关注美联储政策会议

路透12月17日 - 周二东南亚股市上涨， 多数股市从三个月低位反弹，受美国和欧元区传来的利好经济数据激励。今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开政策会议。

泰国股市 、印尼股市 和新加坡股市 从上日所及的9月第一周以来最低收盘反弹。

菲律宾股市 跳涨2%，创12月9日以来最高。地产公司Ayala Land Inc 上涨2.9%，Bank of the Philippine Islands 收高3.1%。

印尼股市 收高1.4%，脱离上日所创的逾三个月低位，金融股领涨。
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