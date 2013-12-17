国际油市：亚洲燃料油现货价差燃料油转至升水，受1月需求带动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡12月17日 - 周二亚洲180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差转至较新加坡现货报价升水，交易消息人士称，因在1月燃料油供应降低之际而市场预期需求旺盛。
据路透数据，380-cst燃料油价差升至较新加坡现货每吨溢价0.31美元，180-cst燃料油溢价从0.36美元升至0.94美元。
180-cst燃料油升水大涨，一笔现货交易以1美元的升水成交，消息人士称这是很高的水准，买家支付的价格可能高于当前市场价值。
新加坡1月海用燃料油需求料升温，此前12月市场相对温和。
据Reuters Oil Analytics的数据，印度12月出口已经下滑约15%。
新加坡一交易员称，“基本面稍微看多--印度和伊朗供应减少。”
BP向维多售出2万吨180-cst燃料油，船期为1月1-5日，价格为较新加坡现货报价升水1美元。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。