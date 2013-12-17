国际油市：亚洲燃料油现货价差燃料油转至升水，受1月需求带动

路透新加坡12月17日 - 周二亚洲180-cst燃料油和380-cst燃料油现货价差转至较新加坡现货报价升水，交易消息人士称，因在1月燃料油供应降低之际而市场预期需求旺盛。

据路透数据，380-cst燃料油价差升至较新加坡现货每吨溢价0.31美元，180-cst燃料油溢价从0.36美元升至0.94美元。

180-cst燃料油升水大涨，一笔现货交易以1美元的升水成交，消息人士称这是很高的水准，买家支付的价格可能高于当前市场价值。

新加坡1月海用燃料油需求料升温，此前12月市场相对温和。

据Reuters Oil Analytics的数据，印度12月出口已经下滑约15%。

新加坡一交易员称，“基本面稍微看多--印度和伊朗供应减少。”

BP向维多售出2万吨180-cst燃料油，船期为1月1-5日，价格为较新加坡现货报价升水1美元。(完)