国际油市：亚洲石脑油裂解价差跳升至四个半月高位

路透新加坡12月17日 - 亚洲汽油裂解价差周二跳升至四个半月高位，有来自印尼和越南的支撑。

亚洲最大的汽油进口商Pertamina已锁定了一艘2014年上半年的88号汽油船货，离岸价(FOB)为每桶较新加坡报价升水约0.53美元。

尚不清楚为什么这家国有企业签订六个月、而非三个月合约。不过目前的升水几乎是9月时其为2013年12月的季度合约支付的升水的近七倍。

交易员还表示，最新的升水反映的是Pertamina向石油公司支付的价钱，而非是向贸易商，后者可能会给出一个较低的价格。

2014年1-6月的合约中，有许多卖家，因Pertamina的月度需求量很高，不能由一两家公司来满足。估计其每月的需求量在900万桶之上。

交易员将价格大幅跳涨归因于低迷的重整利润，也即汽油和石脑油之间的价格差。

当重整利润低于每桶12-13美元的时候，通常炼厂通过将石脑油重整成汽油无利可图。(完)

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