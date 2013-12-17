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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 21:38 BJT

表格：美国第三季经常帐赤字为948.4亿美元,创下2009年第三季以来最低

路透12月17日 - 美国商务部周二公布：

* 美国第三季度经常帐赤字为948.4亿美元,创下2009年第三季以来最低赤字(预估为赤字1,000亿美元)

* 美国第二季度经常帐赤字修正为966.1亿美元(前值为赤字988.9亿)

* 美国第三季度经常帐赤字与GDP之比为2.2%，创下1998年第一季以来最低

具体数据经季节因素调整后如下(以10亿美元为单位)：

13年第三季 13年第二季 (前值) 12年第三季

经常帐 -94.84 -96.61 -98.89 -106.74

商品收支 -178.63 -175.74 -175.65 -178.98

服务收支 57.89 57.61 57.87 49.95

总出口 765.11 760.17 756.45 744.60 (完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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