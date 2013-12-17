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货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 21:37 BJT

表格：美国11月CPI较上年同期上涨1.2%，预估为上涨1.3%

路透12月17日 - 美国劳工部周二公布：

* 美国11月CPI较上年同期上涨1.2%(预估为上涨1.3%)

* 美国11月消费者物价指数(CPI)较前月持平(预估为上涨0.1%)

* 美国11月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.1%)

* 美国11月民间部门每周平均实质所得上升0.4%(预估为 )

* 美国11月核心CPI较上年同期上涨1.7%(预估为上涨1.7%)

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

11月 10月 9月 8月 7月 13年11月/12年11月

整体CPI 持平 -0.1 0.2 0.1 0.2 1.2

扣除食品和能源 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 1.7

能源 -1.0 -1.7 0.8 -0.3 0.2 -2.4

食品饮料 0.1 0.1 持平 0.1 0.2 1.2

食品 0.1 0.1 持平 0.1 0.1 1.2

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

11月 10月 前值 13年11月/12年11月

百分比变动(%) 0.4 0.1 0.1 1.1(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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