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市场报道 | 2013年 12月 17日 星期二 22:41 BJT

美国热股：美国电话电报公司为扩大4G网络，准备出售旗下电缆业务

路透12月17日 - 美国电话电报公司 称将把旗下位于康乃迪克州的电缆业务以20亿现金转让给Frontier Communications，部分原因是为了给4G网络扩张筹资。

美国电话电报公司周二盘初微跌0.29%，报34.06美元。(完)
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