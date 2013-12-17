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市场报道 | 2013年 12月 17日 星期二 21:59 BJT

美国数据：12月14日止当周连锁店销售较上年同期上升2.9%--Redbook

路透12月17日 - Redbook Research周二公布的报告显示，12月14日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长2.9%。

2013年12月迄今连锁店销售较上年同期增长2.8%，较上月下滑1.4%。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)
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