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债券 | 2013年 12月 18日 星期三 00:35 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率0.010%，投标倍数4.13

路透华盛顿12月17日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.010 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.010

价格/得标 价格 99.999222 高值得标比率 47.86% 投标倍数 4.13 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,248,000 总投标 123,826,473,000 竞争性投标得标 29,741,364,000 非竞争性投标得标 258,884,000 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/12/19 到期日 2014/01/16 CUSIP码 912796BU2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 母红; 审校 张明钧)
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