版本:
中国
市场报道 | 2013年 12月 17日 星期二 22:45 BJT

美国热股：波音小幅上升，之前公司董事会同意上调股息和新一轮回购

路透12月17日 - 波音 董事会周一将公司股息上调约50%，并批准了100亿美元新的股票回购授权。该公司称可能在未来两到三年内使用。

波音周二盘初上涨1.57%，报136.83美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐