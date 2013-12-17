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市场报道 | 2013年 12月 17日 星期二 22:47 BJT

美国热股：Facebok上扬逾2%，有报道称该公司本周将推出视频广告

路透12月17日 - 华尔街日报援引熟悉情况的消息人士报道称，Facebok 本周稍晚将开始销售视频广告，并计划在周二发布一项声明。

Facebok周二盘初上涨2.14%，报54.96美元。(完)
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