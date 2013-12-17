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市场报道 | 2013年 12月 17日 星期二 22:48 BJT

美国热股：霍尼韦尔小跌，公司预估2014年营收料不及市场预期

路透12月17日 - 霍尼韦尔(Honeywell) 预计2014年营收将低于分析师预期。

霍尼韦尔周二盘初微跌0.42%，报87.00美元。(完)
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