《独家新闻》德国料将提名该国央行副总裁担任欧洲央行执委--消息

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透柏林12月17日 - 一熟知内情消息人士表示，德国将提议由现任德国央行副总裁劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)接替亚斯穆森(Joerg Asmussen)担任欧洲央行执委。
亚斯穆森周日宣布他将回到柏林担任劳工部副部长，而他在欧洲央行六人执委会中仅服务两年时间。
劳滕施莱格在2011年加入德国央行前，曾在德国金融监管局任职。
目前尚不清楚劳滕施莱格对于货币政策的看法，但他在银行监管方面有丰富的经验。
当欧洲央行的政策职能从制订货币政策扩大至包括银行监管时，劳滕施莱格等一批央行官员曾经对潜在的利益冲突提出警告，同时她也反对将银行资产负债表中的政府公债视为无风险资产。(完)
(编译 张明钧; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选