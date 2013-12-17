《独家新闻》德国料将提名该国央行副总裁担任欧洲央行执委--消息

路透柏林12月17日 - 一熟知内情消息人士表示，德国将提议由现任德国央行副总裁劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)接替亚斯穆森(Joerg Asmussen)担任欧洲央行执委。

亚斯穆森周日宣布他将回到柏林担任劳工部副部长，而他在欧洲央行六人执委会中仅服务两年时间。

劳滕施莱格在2011年加入德国央行前，曾在德国金融监管局任职。

目前尚不清楚劳滕施莱格对于货币政策的看法，但他在银行监管方面有丰富的经验。

当欧洲央行的政策职能从制订货币政策扩大至包括银行监管时，劳滕施莱格等一批央行官员曾经对潜在的利益冲突提出警告，同时她也反对将银行资产负债表中的政府公债视为无风险资产。(完)