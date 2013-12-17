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市场报道 | 2013年 12月 17日 星期二 22:41 BJT

美国股市：开盘基本持平，观望美联储决议

路透纽约12月17日 - 美国股市周二开盘近持平，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年最后一次政策会议将在今天晚些时候开始举行。

道琼工业指数 盘初上升23.72点，或0.15%，至15,908.29点，标准普尔500指数 微跌0.67点，或0.04%，至1,785.87点，Nasdaq指数 跌2.073点，或0.05%，至4,027.444点。(完)
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