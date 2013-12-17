版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 17日 星期二 23:07 BJT

美国数据：12月NAHB房屋市场指数为58，11月为54

路透纽约12月17日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，美国12月住宅建筑商信心增强，这是连续第七个月认定景气状况良好建商多过看坏者。

NAHB在声明中表示，12月NAHB/富国房屋市场指数为58，11月为54，当前销售状况、销售预期以及潜在买家流量等三个分项指标均出现增长。

路透调查的分析师此前预计12月该指数将为55。

读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。(完)

(编译 母红; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐